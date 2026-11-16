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Dy aktorët e famshëm, Besarti dhe Valire Zeneli, nën emocione të forta kanë treguar se po bëhet prindër për herë të parë.
Çifti ka qenë pjesëmarrës në Prime-in e gjashtë të Big Brother VIP Kosova 5 , ku kanë rrëfyer për përjetimet në prag të arritjes së qëllimit për t’u bërë prindër.
Ndryshe, Besarti që ka qenë banor në Big Brother VIP Kosova 2.
Aktorja dhe njëherësh bashkëshortja e tij, ka thënë se megjithëse ka qenë e pabesueshme, kanë arritur qëllimin.
“Kam mendu që është e paarritshme…Së pari, e falëndëroj Zotin, Klan Kosovën, klinikën, doktoreshën dhe të gjithë ata që kanë punuar në këtë drejtim dhe uroj që secila grua ta përjetojë këtë ndjesi”, ka thënë ajo, teksa ka shpërthyer në lot e më pas ka marrë duartrokitje të mëdha nga publiku. /Klankosova.tv