Lajmet e fundit
Banori i Big Brother VIP Kosova 5, Nichi, ka ndarë një rrëfim emocional nga jeta e tij, duke kujtuar dy amanetet që babai i kishte lënë.
Ai tregoi se babai i tij nuk e kishte ditur asnjëherë se çfarë kishte pasur në aspektin shëndetësor.
Megjithatë, një moment i veçantë i kishte mbetur në kujtesë, kur kishte shkuar vonë te babai dhe ai i kishte lënë dy amanete, të cilat Nichi tha se do t’i përcjellë.
“Baba kurrë s’e ka ditë çka kam pasë, s’i kam tregu kurrë. Një moment ka qenë kur i kam shkuar vonë. Në rast se ndodh diçka, m’i ka lënë dy amanete. Kam me i përcjellë...”. /Klankosova.tv