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Djali i Jakup Krasniqi, Altin Krasniqi thotë se e ëndërron momentin kur babai i tij bashkë me ish-krerët e tjerë të UÇK-së do të kthehen në Kosovë.
Në emisionin "Weekend" në Klan Kosova, Krasniqi tha se gjatë viteve sa i ati ishte në Hagë e kanë vizituar shpesh dhe se vizitat dhe video-telefonatat e kanë zbutur pak mallin që kanë për të, transmeton klankosova.tv.
Ai tha se ish-krerët e UÇK-së po mbahen padrejtësisht në Hagë, kurse deklaroi se ata sakrifikuan gjithçka që Kosova të jetë shtet i pavarur.
"E ëndërroj çdo ditë kthimin e tij në Kosovë. Edhe pse, këto pesë vite kanë qenë të rënda, ne sa herë që kemi pasë mundësi e kemi vizitu dhe besoj që ajo çfarë ka ndodhur me 4 nëntor, vizita dhe video-call që i kemi pasë gjatë këtyre na kanë zbutur pak mallin që e kemi pasë, jo vetëm babai, por të gjithë shokët e tij që gjinden atje padrejtësisht të kthehen në vendin e tyre ku ata sakrifikuan gjithçka që të kemi një shtet të pavarur", tha ai.
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