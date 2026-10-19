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Liga e Kampionëve rikthehet me një program të pasur ndeshjesh, ku vëmendja do të jetë te përballjet mes disa prej klubeve më të mëdha të futbollit evropian.
Të gjitha ndeshjet e paraqitura në programin e Artmotion do të transmetohen në kanalet sportive të platformës, ndërsa sfidat janë të ndara mes ditës së martë dhe asaj të mërkurë.
Të martën, programi nis në orën 18:45 me dy përballje: Fenerbahçe – Slavia Prague, që transmetohet në Sport 1, dhe Sabah – Borussia Dortmund, në Sport 2.
Nga ora 21:00, në ekran vijnë disa ndeshje të tjera interesante. Paris Saint-Germain përballet me Barcelonën në Sport 1, Liverpooli luan kundër Villarrealit në Sport 2, ndërsa Napoli pret Bodø/Glimt në Sport 3.
Në të njëjtën kohë, Manchester City përballet me AEK Athinën në Sport 4, Roma luan kundër Slovan Bratislavës në Sport 5, ndërsa Stuttgart – Atlético Madrid transmetohet në Sport 6.
Programi i së martës përmbyllet me përballjen mes Portos dhe PSV Eindhovenit, e cila është paraparë të transmetohet në kanalin Prima Rival.
Të mërkurën, programi vazhdon me nëntë ndeshje të tjera, ku spikat përballja mes Bayern Munichut dhe Arsenalit.
Dita nis në orën 18:45 me dy sfida. Como 1907 – Manchester United transmetohet në Sport 1, ndërsa LOSC Lille – Galatasaray në Sport 2.
Pjesa kryesore e programit nis në orën 21:00. Bayern Munichu përballet me Arsenalin, në një ndeshje që transmetohet në RTK 1, ndërsa Real Madridi luan kundër RB Leipzigut në Sport 1.
Në të njëjtën orë, Interi përballet me Shakhtar Donetskun në Sport 2, Real Betisi luan kundër Feyenoordit në Sport 3, ndërsa Aston Villa – Viking transmetohet në Sport 4.
Po ashtu, Club Brugge përballet me Lensin në Sport 5, kurse Sporting CP luan kundër LASK-ut në Sport 6.
Me këtë program, shikuesit do të kenë mundësi t’i ndjekin përmes Artmotionit përballjet e ekipeve të njohura evropiane, me ndeshje të shpërndara në disa kanale sportive dhe me dy orare kryesore, 18:45 dhe 21:00.