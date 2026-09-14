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Emblema e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës është vendosur në objektin e Ambasadës së Kosovës në Hagë.
Vendosja e emblemës vjen në prag të 16 shtatorit, kur në Hagë pritet të shpallet verdikti përfundimtar ndaj ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.
Katër ish-krerët e UÇK-së po përballen me procesin gjyqësor në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, ndërsa vendimi i 16 shtatorit po pritet me interes të madh në Kosovë, dhe jo vetëm./Klankosova.tv