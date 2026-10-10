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Modeli dhe biznesmeni, Elton Ilirjani ka folur në Prive Klan Kosova, për karrierën e tij në pasarelat ndërkombëtare, pagesat që merr për sfilata, gjendjen e Parashqevi Simakut dhe zhvillimet e fundit në showbiz-in shqiptar.
Ai foli edhe për Parashqevi Simakun, për të cilën tha se kujdeset financiarisht dhe se këngëtarja jeton në Manhattan.
“Ajo ka zgjedhur të dalë në pension. Mos e prisni, të paktën për tani, të këndojë nëpër koncerte, por ajo është mirë”, u shpreh Ilirjani.
Në intervistë, ai komentoi edhe skandalet që po diskutohen në showbiz-in shqiptar, si dhe mundësinë e pjesëmarrjes së tij në Big Brother.
Ndiqni intervistën e plotë: