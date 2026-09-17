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Drejtori i Arsimit në Prishtinë, Arianit Elshani ka njoftuar se ka kërkuar që nga të gjitha shkollat e Kryeqytetit që, krahas flamurit të Republikës së Kosovës, në hyrjet e tyre të vendoset edhe flamuri i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
“Sot, si Drejtor i Arsimit, kam kërkuar zyrtarisht nga të gjitha shkollat e Kryeqytetit që, krahas flamurit të Republikës së Kosovës, në hyrjet e tyre të vendoset edhe flamuri i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, ka shkuar ai në rrjetin social Facebook, transmeton Klankosova.tv.
Veprimi vjen një ditë pas vendimi dënues ndaj katërshes së UÇ-së nga Gjykata Speciale në Hagë.