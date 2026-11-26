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Njeriu më i pasur në botë, Elon Musk ka premtuar aksione nga kompania e tij për intelegjncë artificiale dhe hapësirë, dhe nga vetë ai.
Sipas këtiji betimi, 72 milionë fëmijë amerikanë do të përfitojnë nga kjo mundësi, raporton Sky News, transmeton Klan Kosova.
Aksioni i parë i cili vie nga kompania SpaceX do të transferohet muajin e ardhshëm, ndërsa aksioni i dytë që vjen direkt nga Musk do të transferohet vitin e ardhshëm.
Totali i shumës së këtyre aksioneve vlerësohet të jetë 18 miliardë dollarë. /Klankosova.tv