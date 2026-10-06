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Aksionet e SpaceX vijuan rritjen e fortë të hënën, duke zgjeruar një prej ecurive më të fuqishme që nga debutimi publik i kompanisë.
Aksioni i Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ: SPCX) e mbylli sesionin e 5 tetorit në 171.09 dollarë, me një rritje prej 12.13 dollarësh ose 7.63%. Në tregtimin pas orarit, aksioni u kuotua rreth 172.23 dollarë, duke shtuar edhe 0.67%.
Në vetëm një javë, aksioni ka fituar rreth 16%, duke arritur nivelin më të lartë që nga debutimi i tij në bursë.
Rritja e SpaceX ka ndikuar gjithashtu në pasurinë e vlerësuar të Elon Musk, e cila sipas gjurmuesit në kohë reale të Forbes është rikthyer mbi 1 trilion dollarë.
Një pjesë e konsiderueshme e pasurisë së Musk lidhet me aksionet dhe interesat e tij në SpaceX dhe kompanitë e tjera që ai kontrollon. Për këtë arsye, ndryshimet në vlerën e SpaceX mund të ndikojnë ndjeshëm në pasurinë e tij të vlerësuar.
Megjithatë, ecuria e fundit e aksionit nuk garanton vazhdimin e rritjes, ndërsa pritshmëritë për vlerën e ardhshme të SpaceX mbeten të lidhura me performancën e kompanisë, zhvillimin e Starlink dhe suksesin e projekteve të saj hapësinore.