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Finalistja e BBVK 4, Elijona është futur sonte në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5.
Banorët janë ‘ngrirë’ në momentin që ajo është futur, por nuk po mungojnë thumbimet në diskutimin mes tyre.
Kur Nichi e quajti atë mysafire, Elijona ia ktheu përgjigjen me ‘spec’.
“Në fakt unë jom e zonja e shtëpisë…edhe vjet jom hy banorja e katërt, edhe sot.”
E Arlinda i tha “rri, s’na pengon, na mëson najsen, qysh me të qitë ma shpejt”.
Elijona ia ktheu: Zakonisht përcjelli unë.
LIVE nga shtëpia.