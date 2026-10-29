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Finalistja e BBVK 4, Elijona, ka folur për banorët që, sipas saj, nuk bëjnë asgjë brenda shtëpisë së Big Brotherit, por dramat i krijojnë jashtë tij.
Këtë bisedë ajo e bëri me dy banoret e para që janë futur në edicionin e pestë.
“Ka banorë në BIG që vijnë dhe s’bëjnë kurrgjë. Dalin e bëjnë BIG jashtë. Bëjnë drama, ia nisin me bo drama. Ata janë njerëz që ua ke lënë dikund një pikë, edhe mezi presin…”, u shpreh Elijona.
Deklarata e saj ngre pikëpyetje nëse ishte një thumbim për Benitën, me të cilën kanë pasur përplasje.
LIVE nga shtëpia.