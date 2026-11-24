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Eksperti i sigurisë, Bedri Elezi, ka deklaruar se ish-presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, mund të përballet me angazhimin e drejtësisë ndërkombëtare.
Duke komentuar deklaratën e Vuçiqit se në rast se tentojnë ta arrestojnë, ai do të hyjë në grevë urie, Elezi tha se është i bindur se do të ketë angazhim të drejtësisë ndërkombëtare ndaj tij.
I ftuar në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova, Elezi vlerësoi se Vuçiq ka pasur ndikim të konsiderueshëm financiar dhe politik, përmes të cilit, sipas tij, ka arritur të depërtojë në kanalet e lobimit ndërkombëtar.
“Jam shumë i bindur që do të ketë angazhim të drejtësisë ndërkombëtare në drejtim të tij. Të jemi të sinqertë, Vuçiq ka një portofol të rëndë sa i përket kapaciteteve financiare dhe ai ka pasur fuqi të depërtojë në kanalet e lobimit, në mënyrë që të jetë i paprekur”, deklaroi Elezi.
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