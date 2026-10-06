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Eksperti i sigurisë Bedri Elezi, pati kritika ndaj Policisë së Kosovës lidhur me menaxhimin e situatës mbrëmë gjatë protestës.
Elezi tha se ka parë që policia është e dobët dhe jo e përgatitur për t'u marrë me veprime konkrete operative.
"Policia e Kosovës në këso situatash duhet të njoh organizatorët e protestës dhe duhet të negociojë me ata për të krijuar eventualosht korridore për të larguar persona, qofshin ata deputet, ministra", tha Elezi.
Ai theksoi se policia ka përdorur forcë joproporcionale.