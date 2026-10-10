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Kryetari i Listës Serbe, Zlatan Elek, i cili është edhe deputet në Kuvendin e Kosovës, të premten në mbrëmje mori pjesë në një debat në Serbi për premtimet e partive në fushën e shëndetësisë, në kuadër të zgjedhjeve atje.
Elek që e mohoi se është deputet i Kuvendit të Kosovës, foli në emër të Partisë Përparimtare Serbe (SNS), të Aleksandar Vuçiqit, transmeton Klankosova.tv.
Ai njëkohësisht drejton spitalin në Mitrovicë që funksionon nën sistemin serb.
Ndërkohë, në një tubim të SNS-së u shfaq edhe kryeterorristi Milan Radojçiq, ish-nënkryetar i Listës Serbe, i cili mori përgjegjësinë për organizimin e sulmit në Banjskë, më 24 shtator 2023, ku u vra rreshteri policor Afrim Bunjaku.
Radojçiqi u paraqit në tubim i shoqëruar nga truproja, për t’i dhënë mbështetje Vuçiqit, i cili synon postin e kryeministrit të Serbisë.