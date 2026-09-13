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Artistja e njohur shqiptare, Luana Vjollca, ka marrë pjesë në dasmën e këngëtares Kida, e cila u zhvillua pak ditë më parë në Romë të Italisë.
Pas ceremonisë, Luana sot ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa fotografi nga ajo mbrëmje, ku ishte shfaqur e veshur me një fustan të zi.
Me pamjen e saj elegante dhe mjaft atraktive, artistja ka tërhequr vëmendjen e fansave, ndërsa fotografitë kanë marrë reagime të shumta.
“Historitë e dashurisë do të jenë gjithmonë të preferuarat e mia”, ka shkruar Luana krahas fotografive./Klankosova.tv