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Bota ka hyrë në një "zonë rreziku të motit ekstrem" ndërsa ndikimet e El Nino fillojnë të ndihen globalisht, paralajmëroi kreu i OKB-së António Guterres.
Organizata Botërore Meteorologjike (OBM) ka publikuar të dhënat më të fundit mbi fenomenin natyror të motit, duke treguar se ai mund të jetë më i forti për më shumë se 70 vjet dhe të zgjasë të paktën deri në shkurt 2027.
El Nino ndryshon modelet e motit në të gjithë botën, duke i shtyrë disa rajone në thatësirë, ndërsa të tjerët përjetojnë tajfune dhe përmbytje më të forta.
Parashikuesit e motit thonë gjithashtu se El Niño do të rrisë temperaturat në disa vende, duke u bashkuar me rritjen e nxehtësisë në nivel global nga ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu.
"El Nino po mbizmadhohet para syve tanë. Shkenca nuk lë vend për dyshim: planeti është në ujëra të paeksploruara dhe ato ujëra po ngrohen", tha Guterres.