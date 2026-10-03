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Kreu i sistemit të burgjeve në Tennessee, SHBA, ka dhënë dorëheqjen pas ekzekutimit të dështuar të të dënuarës me vdekje, Christa Pike.
Pike, e dënuar me vdekje për vrasjen e Colleen Slemmer në vitin 1996, i mbijetoi dy injeksioneve gjatë ekzekutimit të mërkurën.
Ajo ndodhet në gjendje kritike në një spital të Tennessee-t, ndërsa avokatët e saj po kërkojnë zëvendësimin e dënimit me vdekje, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Guvernatori Bill Lee ka urdhëruar një hetim të pavarur për ngjarjen dhe ka pezulluar të gjitha ekzekutimet në shtet për pjesën e mbetur të vitit.
Komisioneri i Departamentit të Korrigjimeve, Frank Strada, tha se dorëheqja e tij është në interesin më të mirë të shtetit dhe se hetimi është i nevojshëm.
Avokatët e Pike e kanë cilësuar dorëheqjen si të justifikuar, por kanë thënë se ajo “nuk i ndihmon Christës tani”, duke e përshkruar rastin si një dështim sistemik të sistemit të dënimit me vdekje.