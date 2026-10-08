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Një shtetas kosovar i kërkuar me letërreshtim ndërkombëtar nga institucionet e drejtësisë së Kosovës është ekstraduar nga Gjermania në Kosovë.
Policia e Kosovës, përmes Drejtorisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në bashkëpunim me njësitet relevante dhe institucionet e drejtësisë, ka realizuar sot ekstradimin e tij.
Sipas Policisë, personi ishte arrestuar nga autoritetet gjermane, pasi kërkohej përmes INTERPOL-it me letërreshtim ndërkombëtar të lëshuar nga institucionet e drejtësisë së Kosovës, nën dyshimin për veprën penale “vjedhja e rëndë”.
Bëhet e ditur se ekstradimi është realizuar në bazë të ligjeve në fuqi dhe si rezultat i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe atyre të Gjermanisë.
Pas ekstradimit, i dyshuari iu dorëzua njësive përkatëse të Policisë së Kosovës për vazhdimin e procedurave të mëtejshme ligjore, transmeton Klankosova.tv.