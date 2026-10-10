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Policia e Kosovës, Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, të premten ka bërë ekstradimin e shtetasit kosovar Sh.H., nga Gjermania për në Kosovë në koordinim dhe bashkëpunim me njësitet tjera relevante të PK-së dhe institucionet e drejtësisë.
Sipas njoftimit, ai ka qenë i kërkuar përmes Interpol-it në lidhje veprën penale të shitblerjes së drogës.
“I dyshuari ishte arrestuar nga autoritetet gjermane pasi që i njëjti kërkohej përmes INTERPOL-it me letër rreshtim ndërkombëtar lëshuar nga institucionet e drejtësisë së Kosovës, për veprën penale ‘Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge…’”, kanë thënë Policia.
I dyshuari pas ekstradimit u është dorëzuar njësiteve përkatëse të policisë rajoni i Prishtinës për vazhdim me procedurat tjera ligjore. /Klankosova.tv