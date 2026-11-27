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Prince Caffe ka nisur përsëri zgjerimim e rrjetit të eksportit. Këtë radhë, shija dhe aroma e kafesë turke e prodhuar në Kosovë ka marrë rrugën për në tregun britanik.
Ndonëse kjo nuk është hera e parë që Prince Caffe udhëton jashtë kufinjëve, përfaqësuesit konfirmojnë se kërkesat janë shtuar edhe më shumë.
Produkti i nënshtrohet verifikimeve dhe procedurave të nevojshme, në përputhje me kërkesat e klientëve në tregun ku eksportohet.
“Eksporti është një ndër aktivitetet kryesore që Korporata Devolli e ka, krahas aktiviteteve të tjera. Sot po përgatitemi për dërgesën në Angli. Po eksportojmë Prince Caffe Turke. Kemi eksportuar edhe më herët, por, sasia dhe kërkesat po rriten. Standardi kryesor i prodhimit është se u përmbahemi parametrave referentë për produktin që prodhojmë”, konfirmoj laborantja Melita Lleshi.
Përveç procedurave të mbikëqyrjes gjatë prodhimit, kafeja e brendit lider i nënshtrohet kontrolleve edhe pak minuta para nisjes për në Angli.
“Tani po e bëjmë inspektimin e fundit, ku i kontrollojmë paletat për gjendjen e tyre fizike, përpara ngarkesës dhe dërgimit të 15 deri në 20 tonëve që nisen për Angli”, tha Merita Lleshi, Laborante në Fabriken e Prince Caffe.
Kjo sasi nuk do të jetë e fundit për jashtë vendit, meqë eksporti është punë e përditshme në fabrikën e kafesë në Pejë, në kuadër të Devolli Corporation.