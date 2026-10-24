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Protestat në Tiranë u bënë shkaktare që për nxënësit kosovarë të mos realizohen ekskurzionet.
Në komunat ku nxënësit nuk shkuan ende në shëtitje në Shqipëri, për shkak të përshkallzimit të situatës atje, tash për tash ajo nuk do të realizohet.
Kjo pasi që Drejtoritë e Arsimit në bashkëpunim me ato të shkollave, vlerësuan se nuk ka siguri.
Shumica e nxënësve e mirëpriten vendimin, por pati edhe të tillë që nuk u pajtuan.
Në Lipjan u tha se ky vendim mund të ndryshohet nëse ka përmirësim të gjendjes në shtetin shqiptar.
Ngjashëm veproi edhe Komuna e Prishtinës duke shtyrë shëtitjen e shkollës “Dr.Ali Sokoli” si dhe shkollave të tjera që s’e kane kryer ende këtë aktivitet.
Detajet mund t'i gjeni në kronikën e përgatitur nga Klan Kosova.