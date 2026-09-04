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Prokuroria Themelore në Pejë ka hapur rast ndaj Joz Markut, pas sulmit fizik ndaj Edi Kuçit.
Sipas informacioneve të Klan Kosova, në kuadër të rastit është kërkuar edhe arrestimi i Joz Markut.
Në pamjet po ashtu të siguruara nga redaksia shihet se Jozi, së bashku me disa persona të tjerë, e rrethojnë Edin dhe e godasin gjatë përleshjes.
Kjo është konfirmuar për Klan Kosova edhe nga zëdhënësi i Prokurorisë së Pejës, Shkodran Nikçi.
Prokuroria ka bërë të ditur se veprimet janë ndërmarrë bazuar në dispozitat e Kodit Penal të Kosovës, të cilat mundësojnë ndjekjen e shtetasve të huaj për vepra penale të kryera jashtë territorit të Kosovës ndaj shtetasve të saj.
https://klankosova.tv/publikohen-pamjet-e-perleshjes-mes-jozit-dhe-edit