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Një plan i dyshuar për një vrasje, një biznesmen nga Prizreni në shënjestër dhe një skenar i menduar për ta fshehur gjurmët e krimit.
Si u porosit vrasja e një biznesmeni në Prizren?
Sa para do t’i jepeshin vrasësit dhe si do të inskenohej zhdukja e tij, në mënyrë që të dukej se biznesmeni kishte humbur jetën në Shqipëri, nën pretendimin se merrej me drogë?
Çfarë thotë porositësi i dyshuar i vrasjes dhe si u raportua në Polici porositja e këtij krimi, nga vetë personi që pretendohet se do ta kryente vrasjen?
Ekskluzivisht sonte, nga ora 19:00, vetëm në Kiks Kosova, në Klan Kosova.