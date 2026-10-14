Lajmet e fundit
Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri në emisionin DPT te Fidani në Klan Kosova, ka treguar detaje nga takimet që partia e tij i kishte zhvilluar me zyrtarët e LVV-së, në krye me Albin Kurtin, për çështjen e presidentit të vendit.
Ai ka treguar ekskluzivisht në emision se një nga emrat e propozuar nga LDK-ja ka qenë edhe aktivisti shqiptar në ShBA, Harry Bajraktari.
“Vetëvendosja i ka pasë diku 10 emra… kryesisht ka qenë komunitet akademik. Kena pas një shqiptaro-amerikan që ka qenë Harry Bajraktari, propozim i LDK-së…”, është shprehur Haziri.