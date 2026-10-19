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Ekonomisti Arton Muhaxhiri ka thënë se një pjesë e të rinjve në Kosovë nuk e shohin perspektivën e tyre ekonomike dhe familjare në vend, prandaj synojnë të largohen jashtë tij.
Për emisionin “Ora 7”, Muhaxhiri ka theksuar se mungesa e perspektivës dhe kushtet e punës ndikojnë në vendimin e të rinjve për të mos kërkuar punë në Kosovë.
“Ata nuk e shohin perspektivën e tyre as ekonomike, as familjare, as për ta zhvilluar jetën këtu, por e shohin jashtë vendit”, deklaroi Muhaxhiri.
Sipas tij, të rinjtë kanë ambicie më të mëdha dhe shpesh nuk i përshtatin pritjet e tyre me kushtet që ofron tregu i punës në vend.