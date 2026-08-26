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Evropianët do të kenë mundësinë të shohin një eklips të pjesshëm “shumë të thellë” të Hënës në orët e hershme të mëngjesit të së premtes 28 gusht, shkruan Euronews, transmeton klankosova.tv.
Një eklips i pjesshëm ndodh gjithmonë rreth dy javë para ose pas një eklipsi diellor, kështu që ky vjen pas eklipsit të plotë diellor që mahniti evropianët në fillim të këtij muaji.
Gjatë një eklipsi të pjesshëm, rreshtimi jo i përsosur i Diellit, Tokës dhe Hënës bën që Hëna e plotë të kalojë vetëm nëpër një pjesë të hijes së Tokës në hapësirë. Hija zgjerohet dhe më pas tërhiqet, pa e mbuluar kurrë plotësisht Hënën, duke krijuar një fenomen të rrallë qiellor.
Eklipsi i së premtes përkon me Hënën e Plotë të Sturgeon-it, e cila është emërtuar sipas peshkut më të madh të Amerikës së Veriut. Hëna mund të marrë një ngjyrë të kuqërremtë, teksa 96.2% e saj do të mbulohet nga hija e errët e brendshme e Tokës.
Ndryshimi i ngjyrës shkaktohet nga Toka. Sipas timeanddate, “skaji i hijes së Tokës në hapësirë ka një shkëlqim të kuqërremtë, i cili vjen nga rrezet e diellit që kalojnë përmes atmosferës që rrethon planetin tonë”.