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Ushtruesja e detyrës së kryetares së Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka deklaruar se e mirëpret gatishmërinë e Bashkimit Evropian për t’u konsultuar rreth Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Nga BE-ja janë shprehur të gatshëm për t’u konsultuar për çfarëdo nisme për ndryshimin e Ligjit për Specialen.
Ndaj kësaj deklarate ka reaguar Çitaku, duke e vlerësuar qëndrimin e BE-së për këtë process.
“E mirëpres gatishmërinë e Bashkimit Evropian për t’u konsultuar me ne në procesin e amendamentimit të Ligjit për Dhomat e Specializuara. Ky është një lajm i mirë. I ftoj që nesër të vijnë në konsultime. Ne jemi gati. E gjithë ajo që kërkojmë përmes këtij procesi është drejtësi. Një proces i drejtë, i paanshëm, në të cilin respektohen parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut. Besoj se thirrja për drejtësi na bashkon. Edhe me Bashkimin Evropian.”, ka shkruar Çitaku në Facebook. /Klankosova.tv