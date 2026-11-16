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Banorja e shtëpisë më të famshme, Big Brother VIP Kosova 5, Edita ka shpërthyer në lot gjatë rrëfimit për djalin e saj që ka ngecje në zhvillim.
Rrëfimin e saj, ajo e ka lidhur me lojën që është zhvilluar në shtëpi për të mos folur, duke thënë se është munduar të mos tregojë se djali i saj vuan nga autizmi.
“Nuk kom desht me tregu që djali jem është me autizëm, që nuk fol”, ka thënë ajo.
Ndërkohë, ajo ka reaguar për fjalët që janë thënë gjatë lojës.
“Jom mundu me i thënë që nuk është mirë, se ka njerëz jashtë që nuk munden me fol”, ka thënë Edita.
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