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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka bërë të ditur një skemë të re mbështetjeje financiare për familjet shqiptare, përmes bonusit mujor për fëmijët e porsalindur.
Sipas njoftimit të publikuar nga Rama, skema e re do të nisë zbatimin më 1 korrik 2027 dhe do të përfshijë çdo fëmijë të lindur, me mbështetje financiare për një periudhë pesëvjeçare, transmeton Klankosova.tv.
Përfitimet e parashikuara janë:
Fëmija i parë: 5,000 lekë në muaj, ose 300 mijë lekë në pesë vite.
Fëmija i dytë: 7,000 lekë në muaj, ose 420 mijë lekë në pesë vite.
Fëmija i tretë: 10,000 lekë në muaj, ose 600 mijë lekë në pesë vite.
Përmes kësaj skeme, familjet do të përfitojnë një mbështetje të vazhdueshme financiare gjatë pesë viteve të para të jetës së fëmijës./Klankosova.tv