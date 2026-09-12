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Kryeministri shqiptar, Edi Rama, ka dalë me një postim mbështetës për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në ditën e Marshit për Liri.
Ai tha se Kosova ka triumfuar duke besuar te liria kur nuk kishte gjë pos etjes për të, e ashtu pret të triumfojë edhe Hashim Thaçi.
“Liri për çlirimtarët”, ka shkruar Rama në Facebook duke i bashkëngjitur një video të katërshes.
“Farsa është në ditët e fundit dhe gjithçka pret njeriu nga autorët e saj, por siç e ka thënë vetë Hashimi, lirinë nuk ia merr dot askush, askund, e ashtu siç Kosova triumfoi duke besuar te liria edhe kur s’kishte askënd e asgjë përpos etjes së vet për liri, ashtu do të triumfojë edhe Hashim Thaçi me forcën e të vërtetës së tij, të cilën vitet e burgut veç e kanë bërë më të madhe bashkë me mbështetjen e krejt shqiptarisë”.