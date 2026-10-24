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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka reaguar në Facebook lidhur me protestat që po mbahen atje.
Reagimi e kishte fokusin edhe te VIP-at për të cilët tha se në vend se të distancohen nga dhuna, i këndojnë asaj papushim.
"Dje VIP-at që japin ditë-natë leksione morali nga ekranet e korruptuara, e që në vend se të distancohen nga dhuna e ta dënojnë atë kanë marrë anën e dhunuesve e i këndojnë dhunës papushim, dolën në mbrojtje të të drejtave të listës së dhunuesve me precedent penal që morën pjesë në terrorizimin e Shqipërisë duke djegur e shkatërruar në Tiranë. Medemek ata dhunues përsëritës të ligjit, i mbroka ligji nga ekspozimi publik madje, sipas VIP-ave, qoftë edhe me identitet të fshehur!" - shkroi ai.
Rama theksoi se protesta është një vlerë demokratike dhe sfidë qytetare që maksimalizohet me dialog dhe reflektim, ndërkaq thotë se dhuna është anti-vlerë sociale dhe sfidë kriminale ndaj shtetit, ligjit dhe sigurisë publike.