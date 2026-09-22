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Edhe qyteti i Prizrenit do t’i bashkohet protestave me moton “Jo në emrin tim”.
Protesta do të mbahet më 25 shtator, në orën 19:00, dhe organizohet nga fëmijët e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, në bashkëpunim me shoqatat e dala nga lufta.
"Edhe PRIZRENI në këmbë. JO NË EMRIN TIM", u tha mes tjerash në një njoftim nga platforma "Liria ka Emër", transmeton Klankosova.tv
Me këtë protestë, Prizreni i bashkohet qyteteve dhe organizimeve të tjera që kanë paralajmëruar tubime pas vendimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.