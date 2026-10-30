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Moderatori i Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti, pak orë para se të nis zyrtarisht edicioni i pestë ka postuar një video.
Befasia e Vëllait të Madh mbrëmë, ishte vetëm fillimi, sepse sonte në Prime-in e parë, kur edhe fillon sezoni që po pritet me padurim.
Dini ka ftuar të gjithë që të behën gati për një super spektakël.
“Vëllai i Madh ju ka bo konfuz me atë që vendosi me i fut 3 banorë para startit të Big Brother. Por për të gjithë juve, që jeni konfuz, sonte në 21:00 dhe në Klan Kosova dhe gjithandej, Youtube, mund ta ndiqni Big Brother-in."
Klan Kosova dhe në Youtube, nga ora 21:00!