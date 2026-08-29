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Kosova ka siguruar edhe një medalje në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”, duke çuar në gjashtë numrin e përgjithshëm të medaljeve të fituara deri më tani.
Këtë herë ishte xhudisti Shpat Zekaj që i solli Kosovës medaljen e bronztë, transmeton Klankosova.tv.
Zekaj triumfoi në luftën për medaljen e bronztë ndaj grekut Athanasios Mylonelis, duke zhvilluar një përballje të fortë dhe në fund arriti ta sigurojë fitoren.
Me këtë sukses, Zekaj i shtoi një tjetër medalje Kosovës në garat e “Taranto 2026”, ndërsa përfaqësuesja kosovare në xhudo e mbyll rrugëtimin e tyre me 5 medalje.