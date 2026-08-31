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Komuna e Rahovecit ka lansuar “Orën e Pritjes”, duke nisur numërimin mbrapsht drejt 16 shtatorit, në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, që po gjykohen në Hagë.
Aktiviteti është pjesë e nismës së platformës qytetare “Liria ka Emër”, e cila po zhvillohet nëpër komunat e Kosovës nën moton “Kosova po pret”, transmeton Klankosova.tv.
Rikujtojmë se më 12 shtator nga ora 14:00 në Sheshin ‘’Skënderbeu’’, në Prishtinë do të mbahet Marshi për Liri, në prag të vendimit të 16 shtatorit për heronjtë tanë të luftës dhe paqes.