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Protestat në mbështjetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës tashmë i kanë kaluar kufijtë.
Pas protestave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Zvicër e me radhë, këtë herë protestë është thirrur edhe në Oslo të Norvegjisë.
"Ju ftojmë në një protestë paqësore në Oslo në mbështetje të ish-pjesëtarëve të UÇK-së dhe për të shprehur qëndrimin tonë lidhur me vendimet e Gjykatës Speciale në Hagë", thuhet në ftesë.
"Kjo protestë është një mundësi për të shprehur në mënyrë paqësore zërin, shqetësimin dhe kërkesën tonë për drejtësi dhe trajtim të drejtë".