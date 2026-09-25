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Edhe në Ferizaj po mbahen protesta kundër vendimit të Gjykatës Speciale për t’i dënuar ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Aty i pranishëm ishte edhe kryetari i këtij qyteti, Agim Aliu.
“Secili qytetar e ka parë që është bërë një padrejtësi e madhe dhe është humbje e besimit në drejtësi”, tha Aliu.
Ai e quajti qasje selektive dhe përqasje të padrejtë të faktorit ndërkombëtar pikërisht ndaj një populli që beson në drejtës dhe që ka bërë luftë të drejtë.
“Vërtetë ishte e pakuptueshme se si drejtësia ndërkombëtare ka vendosur në këtë mënyrë për një popull që ka luftuar për vlerat demokratike”, tha Aliu për Klan Kosovën.