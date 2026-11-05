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Një 60-vjeçar ka humbur jetën në spital, pasi u zu poshtë nga një shtyllë elektrike gjatë punimeve në fshatin Vasie të Dibrës.
Ngjarja ndodhi rreth orës 11:45 të kësaj të enjteje. Sipas informacioneve paraprake të policisë, 60-vjeçari me profesion elektricist, po punonte për vendosjen e një shtylle elektrike, e cila dyshohet se është rrëzuar dhe e ka zënë poshtë, raporton A2, transmeton Klankosova.tv.
I lënduari u transportua në spital, por nuk mundi t’u mbijetonte plagëve. Grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat e aksidentit.