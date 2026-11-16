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Martine Moise, bashkëshortja e ish-presidentit të Haitit, Jovenel Moise, i cili u vra në vitin 2021, ka regjistruar kandidaturën për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në vend.
Ajo është njëra nga 33 kandidatët e regjistruar, ndërsa zgjedhjet e para presidenciale pas dhjetë vjetësh pritet të mbahen në korrik të vitit 2027.
Haiti po përballet me një krizë të thellë politike dhe të sigurisë, për shkak të dhunës së bandave të armatosura, të cilat kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha të kryeqytetit, Port-au-Prince.
Jovenel Moise u vra në korrik të vitit 2021 në rezidencën e tij, ndërsa Martine Moise mbeti e plagosur rëndë gjatë sulmit./Klankosova.tv