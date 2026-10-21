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Një ngjarje ka ndodhur sot në Pejë.
Pamjet e siguruar nga Klan Kosova, tregojnë një burrë duke ushtruar dhunë mbi një grua.
Derisa nuk dihet raporti mes tyre.
Rastin për Klan Kosova e ka konfirmuar Shkodran Nikçi, zëdhënës i Prokurorisë Themelore të Pejës.
Nikçi tha se është autorizuar Policia për ndërmarrjen e veprimeve.
"E kemi pranuar më herët këtë video. Pasi kemi pranuar menjëherë prokurorja kujdestare ka autorizuar policinë për ndërmarrjen e veprimeve", ka deklaruar për Klan Kosovën.