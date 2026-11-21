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Dita e sotme, e shtunë, pritet të karakterizohet me mot kryesisht me diell dhe vranësira lokale në vendin tonë.
Sipas parashikimeve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në orët e vona të ditës pritet të ketë destabilizim të motit, ku si pasojë e ndikimit të një sistemi të dobët atmosferik mund të ketë rrebeshe lokale shiu.
Ndërkohë, temperaturat do të shënojnë një rënie të lehtë. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë deri në 16 gradë Celsius. /Klankosova.tv