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Një nënë beqare koreane, content Creator, Cho Seung-yeon, 37 vjeçe, e shënoi fundin e martesës së saj duke organizuar një ceremoni divorci.
Në vend që ta konsideronte divorcin si një dështim, ajo mblodhi miqtë e saj të ngushtë për të shënuar fundin e jetës së saj të mëparshme dhe fillimin e një kapitulli të ri.
Megjithatë, Cho u përball me reagime të ashpra pasi publikoi detaje rreth ceremonisë në internet, transmaton Klankosova.tv
Ajo i tha BBC-së se dëshiron të luftojë stigmën që rrethon gratë e divorcuara dhe të rimarrë identitetin e saj, pavarësisht martesës.