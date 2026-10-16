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Një çift nga Kina është bërë sensacion në rrjetet sociale pasi u zbulua se burri dhe gruaja kanë saktësisht të njëjtin emër, madje të shkruar me të njëjtat karaktere kineze.
Zhu Xiaocong, 33 vjeç, dhe Zhu Xiaocong, 28 vjeçe, u martuan më 6 tetor në provincën Zhejiang, në lindje të Kinës.
Historia e tyre mori vëmendje pasi në internet u shpërnda një fotografi nga dasma, ku emrat e nuses dhe të dhëndrit ishin identikë, raporton 'South China Morning Post', transmeton Klankosova.tv
Sipas mediave ndërkombëtare, disa të afërm të nuses, të cilët nuk e njihnin dhëndrin, fillimisht menduan se organizatorët e dasmës kishin bërë një gabim në shkrimin e emrit.
Por kjo nuk është e vetmja rastësi që i bashkon.
Çifti jo vetëm që kanë të njëjtin emër, por vijnë nga e njëjta provincë dhe punojnë në sektorin e aviacionit civil.
Ata u takuan për herë të parë në vitin 2016, në një panair punësimi.
Kur u thirr emri Zhu Xiaocong gjatë një interviste pune, të dy u ngritën njëkohësisht, duke zbuluar rastësinë e pazakontë.
Më vonë, një koleg i dhëndrit, i cili kishte studiuar më parë me nusen, vuri re se ata kishin të njëjtin emër dhe i prezantoi me njëri-tjetrin.
Çifti nisi lidhjen në vitin 2019.
Megjithatë, përputhja e emrave u ka sjellë edhe disa vështirësi praktike.
Gjatë procedurave për regjistrimin e martesës dhe dokumentet e pronësisë, sistemet kompjuterike patën vështirësi në dallimin e të dhënave të tyre, ndaj disa procedura u kryen manualisht. /Klankosova.tv