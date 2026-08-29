Lajmet e fundit
Shpërthimi i një bombole gazi në një banesë dykatëshe në Lezhë ka shkaktuar plagosjen e gjashtë anëtarëve të një familjeje.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 08:30, në banesën në pronësi të Saimir Kolës, në një moment kur familjarët ndodheshin të mbledhur së bashku.
Në rrethana ende të paqarta, bombola e gazit ka shpërthyer, duke shkaktuar dëmtime të shumta në banesën dykatëshe. Fatmirësisht, pjesa më e madhe e familjarëve ndodheshin në oborr në momentin e shpërthimit, ndërsa gjashtë prej tyre kanë mbetur të plagosur.
Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet zjarrfikëse, ambulanca dhe Policia, të cilat kanë ndërhyrë dhe kanë bërë transportimin e të plagosurve drejt spitalit për të marrë ndihmën mjekësore.
Njëri prej të plagosurve është nisur drejt Tiranës për ndihmë mjekësore më të specializuar. /Abcnews.al