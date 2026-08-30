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Një 49-vjeçar ka humbur jetën pasi u godit me thikë nga babai i tij 83-vjeçar, pas një grindjeje familjare në provincën e Lecco-s, në Itali.
Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e së shtunës, më 29 gusht, në banesën ku babë e bir jetonin së bashku. Sipas rindërtimit paraprak të autoriteteve, gjatë një konflikti, 83-vjeçari dyshohet se ka sulmuar të birin me një thikë kuzhine, shkruan Top Channel, transmeton Klankosova.tv.
49-vjeçari u plagos rëndë dhe u transportua me ambulancë ajrore në Spitalin San Gerardo në Monza. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk mundi të mbijetonte.
Pas ngjarjes, karabinierët arrestuan 83-vjeçarin, i cili dyshohet për vrasje. Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivin e konfliktit që çoi në tragjedinë familjare.