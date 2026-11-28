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Drejtori i Shërbimeve Publike në Komunën e Suharekës, Amir Hoxha, ka dhënë dorëheqje nga pozita e tij, pas një komenti drejtuar komandantit të Forcave të Sigurisë së Kosovës, Bekim Jasharit, të cilin e quajti "palaço".
Hoxha tha se reagimi me fjalë fyese ishte një reagim i momentit dhe përfaqëson vetëm qëndrimin e tij personal, e jo atë politik të partisë së cilës i përket.
Ai ka kërkuar falje ndaj Bekim Jasharit, ndërsa ka thënë se akti i dorëheqjes ishte një akt i përgjegjësisë personale dhe i përgjegjësisë ndaj institucionit që udhëheq.
“Dëshiroj të theksoj se komenti në fjalë ishte shprehje e një reagimi dhe qëndrimi krejtësisht personal, i cili nuk përfaqëson dhe nuk duhet të interpretohet si qëndrim politik i subjektit politik të cilit i përkas, e as si qëndrim institucional i Drejtorisë që drejtoj në Komunën e Suharekës".
"Megjithatë, duke qenë i vetëdijshëm për përgjegjësinë që bart pozita ime publike dhe për rëndësinë e besimit institucional, kam vendosur që, përtej kërkimfaljes, të paraqes dorëheqjen time nga pozita e Drejtorit të Shërbimeve Publike në Komunën e Suharekës", ka thënë Hoxha në një postim në Facebook.
Ai tha se vendimin e tij e konsideron si një "akt të përgjegjësisë personale dhe institucionale, duke besuar se përgjegjësia publike nuk matet vetëm me punën dhe rezultatet e arritura, por edhe me gatishmërinë për të marrë përgjegjësi kur gabojmë”.