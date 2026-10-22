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Moti të premten do të jetë me diell dhe vranësira të ndryshueshme, ndërsa gjatë ditës pritet shtim i vranësirave, të cilat në disa zona do të krijojnë kushte për reshje shiu.
Sipas parashikimit të motit nga Instituti Hidrometeorogjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 14 deri në 17 gradë Celsius, transmeton Klankosova.tv.
Era do të fryjë nga drejtimi i veriperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 5 metra në sekondë.