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Një konflikt i pazakontë dyshohet se ka ndodhur gjatë një ahengu familjar, ku disa këngëtarë "shahira", nga Mitrovica po këndonin këngë kushtuar Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit.
Siç raportoi korrespondenti i rajonit të Mitrovicës, Urall Boshnjaku, në emisionin “Ora 7”, situata dyshohet se ka eskaluar pasi njëri nga mysafirët kërkoi të këndohej edhe një këngë kushtuar kryeministrit Albin Kurti.
Kjo kërkesë, siç tha ai, dyshohet se ka nxitur reagime nga të pranishmit e tjerë, duke bërë që fillimisht të nisë një debat verbal, i cili më pas ka kaluar në përleshje fizike.
“…menjëherë është njoftuar Policia, e cila ka intervenuar, ndërsa një person është arrestuar në parkingun e restorantit”, raportoi Boshnjaku në Klan Kosova.
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