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Anjeza ka trazuar ujërat me deklaratën e saj për ekzistencën e policit, ku ndërkohë ka shprehur pëlqim për Sharrin dhe mundësinë e një lidhjeje me të.
Në emisionin “SOL”, në Klan Kosova, influencerja dhe këngëtarja Benita Zena ka treguar se Anjezën e njeh personalisht dhe se loja e saj brenda nuk është e planifikuar, transmeton Klankosova.tv.
“Unë nuk jam aspak e pajtimit me lojën e Anjezës, por besom që sen nuk ka në kontroll, domethënë Anjeza çka do që është t'u bo, çka do që është t'u e ndje po e shpreh, nuk po e menon as publikun, as veten e as qysh po del”, tha Benita, ish banore e Big Brother Vip Kosova.
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