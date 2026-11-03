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Banorja e Big Brother VIP Kosova 5, Anjeza, ka diskutuar me banoren tjetër, Beharen për raportet e saj me banorët meshkuj brenda shtëpisë, duke shprehur shqetësimin se si mund të interpretohen këto afrimitete nga partneri i saj jashtë.
Ajo u shpreh se ndihet në siklet kur partneri i saj e sheh duke komunikuar me Akilin apo Fuegon, duke qenë se, sipas saj, Akili ndonjëherë ka sjellje provokuese.
“Për shoqërinë tem me Sharrin, diqysh na jena nonstop treshe, Sharri, Antoneta. S’menoj që dyshon… Kur më sheh mu t’u komuniku me Akilin, Fuegon, se edhe Akili pak provokues…”, u shpreh Anjeza.
Ajo theksoi se e njeh mirë partnerin e saj dhe mendon se ai mund të shqetësohet edhe nga afrimiteti i thjeshtë me ndonjë djalë brenda shtëpisë.
“Unë e njoh burrin tem, e njoh edhe e di, veç pse rri afër me dikon, tutet mos po ndodh najsen me mu sa t’jom mrena qitu”, deklaroi ajo.